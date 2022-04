Antoine FIVEL

Géographe cartographe de formation et spécialisé dans le domaine de la géomatique (SIG) et de la télédétection, mes compétences techniques et scientifiques me permettent aujourd'hui d'appréhender diverses problématiques (risques, aménagement du territoire, géo histoire, agriculture) en travaillant à partir de données hétérogènes (terrain & géospatiales de différentes natures) et sur des échelles spatiales et temporelles variées.



La diversité des sujets abordés par ces domaines de la géographie constitue un réel enrichissement professionnel et humain qui m'ont permis jusque là de m'impliquer dans des thématiques aussi diverses que complexes: systèmes et réseaux de télécommunication, géographie historique, agriculture, relations sociétés/environnements, etc.



Passionné et curieux, les rencontres et expériences sont pour moi autant d'opportunités vers lesquelles je reste ouvert et à l'écoute.



Spécialités : SIG, Télédétection, Géographie, Réseaux, Télécom, Risques, Aménagement, Environnement



Mes compétences :

Traitement du Signal

Géomatique

Recherche

Géographie

Environnement

Informatique

Ingénierie

Communication

Gestion de projet