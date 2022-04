Antoine FLAMME

• Formations professionnelles : SCN2, H0B0M0, HN1-HN2-HN3, REP, sûreté de fonctionnement.

• Applications EDF : SAP/PGI/FTPDR, SYGMA, SdIN.

• Informatique : Microsoft Office, Lotus Notes, OrCAD, PSpice, LabVIEW.



Intégré depuis décembre 2011 à la société SOM du groupe ORTEC, spécialisée dans l'ingénierie, l'étude et le conseil dans de nombreux domaines industriels dont le nucléaire. J'exerce dans le domaine d'application de l'assistance technique en ingénierie nucléaire au sein de la Direction des Pièces de Rechange et Logistique, ceci pour le compte d'EDF UTO.



J'ai précédemment travaillé pour la société SOUFFLET ALIMENTAIRE en tant qu'assistant au responsable maintenance et travaux neufs où des missions de chargé d'affaires ou encore d’ingénieur méthodes maintenance me furent confiées.



Diplômé d'une licence professionnelle en partenariat avec l'ISTV (Institut des Sciences et Techniques de Valenciennes) en électronique, informatique et communications embarquées appliquées aux transports, j'ai effectué mon stage de fin d'études au sein de l'entreprise SOUFFLET ALIMENTAIRE, dans le service maintenance sur un projet de fiabilisation d'un RGV (Rail Guided Vehicle).



Ci-dessous mes domaines de compétences :

• Pilotage d'affaires

• Génie industriel et maintenance

• Industrie nucléaire

• Gestion de projets techniques : nucléaire (automatisme et électricité), agroalimentaire (production et maintenance)

• Prise de contacts et pilotage de fournisseurs

• Pilotage et gestion de contrats de maintenance

• Réalisation de rapports techniques, CPR, CSCT et CSCP.



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Informatique

Électronique embarquée

Méthodes & qualité