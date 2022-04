Antoine FLEURIET

Ai acquis une expérience diversifiée dans les domaines suivants :

- exportation : pratique courante de 4 langues étrangères( Anglais, Espagnol, Allemand et Italien) ainsi qu'une connaissance des marchés européens et de grande exportation (Moyen Orient, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud...)pour des produits semi-industiels ( groupe Thomson) et et grande consommation ( TRIPLEX)

- Négociation avec les centrales d'achat ( GSA : Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, Cora,"U" ITM...) et GSB ( Leroy Merlin, Castorama, Mr Bricolage...)

- Encadrement,recrutement et direction d'équipes de vente ( intégrés et agents).

- Coordination au niveau européen pour des produits de bricolage pour le groupe 3 M ( USA)

- Direction générale d'une PME ( 100 personnes)

- Mission de conseil pour le rachat d'une société française pour un groupe allemand.

- Création de filiale ( d-cfix France) pour des produits destinés à la décoration ( nappage, adhésifs,stickers...)

- Réorganisation du reseau commercial, reconquête de nouvelles centrales d'achat (Leroy Merlin,Castorama,...)



Mes compétences :

