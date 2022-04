Antoine FLITI

Depuis plus de 20 ans, je suis au service des grands comptes dans divers secteurs d'activités: Énergie, Automobile, Assurance, Santé, Telecom, Distribution, Tertiaire, etc. J'interviens en tant que chef de projet sur des projets de nature différente; conception et mise en production, architecture, intégration, upgrade, changement et amélioration des systèmes d'informations.



Mes compétences :

Conseil

Audit informatique