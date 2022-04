Antoine FORBIN

Expert du pilotage de phase de retournement et de la réingénierie des organisations (15 années d’expérience) • capable d’anticiper les cycles et de positionner un modèle d’affaires sur ses relais de croissance • homme de vision, capable de conduire des projets stratégiques grâce à la conception d’écosystèmes industriels intégrés • professionnel de l’animation d’équipes pluridisciplinaires et interculturelles, je désire mettre mon leadership au service d’un groupe international souhaitant se différencier par sa compréhension des marchés locaux et sa création de valeur en qualité de regional CEO ou à terme de CEO Group.



Mes compétences :

CEO

Consumer goods

DIRECTOR

International

Leader

Management

Management international

Managing director

Marketing

Motivation

Retail

Supermarkets

USA

Vente

Produits de grande consommation