Antoine FORGEARD-GRIGNON

Jeune professionnel, formé en administration des affaires à l'École de Commerce de La Rochelle et au Canada (Montréal), j'assume actuellement la gérance de l'entreprise FGM Expert Farmer.



L'entreprise est spécialisée dans la gestion des opération et le management des grandes exploitations agricoles privées en Europe de l'Est et Afrique de l'Est.



Tourné vers l'international grâce à de nombreux voyages personnels et professionnels et une bonne maitrise de la langue anglaise, je me fais toujours un plaisir de pouvoir rencontrer de nouveaux clients.



N'hésitez pas a me contacter, je me ferais un plaisir de vous donner plus d'informations sur mon profil !



Mes compétences :

Business

Business management

Finances

Management