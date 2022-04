Antoine FOUASSIER

Actuellement Géologue géophysicien chez COMIREM SCOP, je suis ouvert à de nouvelles opportunités professionnelles dans le domaine des ressources minérales.



Depuis 5 ans et demi chez COMIREM SCOP, j'ai en charge l'expertise géophysique de l'entreprise avec principalement la prospection d'argiles pour un fabricant de tuile (en France et à l’international). Formé début 2019 au maniement de drone, je suis amener à réaliser des lever photogrammétriques de sites d'exploitation. Divers missions m'ont également amenées à effectuer du suivi de sondage (pour des forages d'exploration ou d'eau), ainsi que de la géochimie sol (méthode Ionic Leach) pour de la prospection aurifère. Je suis également amené à travailler sur des dossier loi sur l'eau pour des promoteurs immobiliers en région parisienne, réalisé des mesures de bruits pour des sites ICPE, ainsi que divers étude hydrogéologiques (essais de pompages, suivi de nappe, cartes piézométriques, suivi de chantier, ...).



J'ai travaillé 2 ans et demi comme géologue de projet pour la compagnie Mines Richmont basé à Rouyn Noranda (Québec). J'étais rattaché à l'exploration aurifère du secteur de Val d'Or où Richmont possède plusieurs propriétés situés à proximité de la faille Cadillac, ainsi que la mine Beaufor. J'avais en charge l'exploration des propriétés Monique et Courvan (planification de travaux d'exploration : forages, géophysique ; suivie de campagne de forage ; logging ; interprétation des données ; compilation et synthèse des informations).



J’ai également travaillé pour Areva dans la prospection de l’uranium sur le camp CAGE, au Québec. J’y ai effectué de la cartographie détaillée d’indices, des plans compteurs, mais également du rainurage et des traverses. Mon travail m’a également amené à rédiger une synthèse des travaux réalisés sur les différents indices afin de mettre en évidence leurs extensions et de mieux comprendre leur mode de mise en place, dans le but d’affiner la recherche de nouveaux indices. Cette expérience m’a permis d'être confronter à la vie en camp d’exploration.



Compétence informatique :



SIG : Map info, ArcGis

Géophysique : RES2DINV, GRED

Logger : Géotic, Gemlogger, Wellcad

Autre : Adobe illustrator, pack office, OUAIP



Mes compétences :

Prospection

Géologie

SIG

Gestion de projet

Gestion de personnel

Uranium

Or

Géophysique

logging

Cartographie

Argile