Souleymane BERTHE

Sortant de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs Abderhamane Baba TOURE DE Bamako,filière géologie,Option Métallogénie.Je suis géologue à la société Birimian Gold Mali SARL

-Juin 2004:Attestation du Baccalauréat Malien,série sciences Biologie Terminale(SBT) au lycée de Kadiolo

-Aout 2006 Attestation du Diplôme Etude Universitaire Générale(DEUG),filière sciences de la terre (ST),à la faculté des sciences et technique (FAST) de Bamako

-Aout 2007: Attestation de Diplôme de Licence Géologie Générale(L.G.G),à la faculté des sciences et technique (FAST) de Bamako

-Aout 2008: Attestation de Diplôme de Maitrise Géologie Appliquée (M.G.A),à la faculté des sciences et technique (FAST) de Bamako

Décembre 2010:Diplome d'Ingénieurs géologue,option Métallogénie à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs (ENI-ABT) de Bamako.



Mes compétences :

Interdex

Arc gis

Mapinfo/discover