✓ Spécialiste en Collecte et Gestion de l’information

✓ Analyste de l’information

✓ 14 ans d’expérience professionnelle dans la collecte et la gestion de l’information

✓ Communication média

✓ Parle couramment le français et utilise l’anglais comme langue de travail

✓ 08 ans d’expérience dans le bénévolat



Mes compétences :

Marketing

Communication

Mediaplanning

Achat d'espace

Veille concurrentielle

Veille stratégique

Veille informationnelle