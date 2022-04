Antoine FOUTER

Avocat spécialisé en fusions acquisitions (cessions et acquisitions d'entreprises, levées de fonds, partenariats structurés, LBO, management package) accompagnant ses clients tant lors de la négociation et de la mise en place de ces opérations qu'au cours de leurs existences à l'occasion des discussions ou contentieux éventuels.



Attorney specialized in mergers and acquisitions (business and/or corporation sales or acquisitions, corporate finance, private equity, LBO, management package) advising clients during the negotiations and the set up of these operations as well as during their lifetime on the occasion of potential negotiations or litigation.



Mes compétences :

Fusion acquisition

Corporate

Private equity

LBO

Start up

M&A

Innovation

Capital risque