Je suis Antoine FREUSLON, titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique de gestion que j’ai obtenu en 1992 à l’Institut d’Ingénierie Informatique de Limoges

J’ai aujourd’hui 43 ans et je suis marié et papa d’une petite fille de 3 ans.



Je réside aujourd’hui en Seine et Marne sur la ville de Bussy saint Georges.



Au cours de mes 19 années d’expériences professionnelles, j’ai eu l’opportunité d’exercer différents postes qui m’ont permis d’évoluer de la fonction d’analyste programmeur jusqu’à des fonctions de Directeur de projets en passant par des postes de Manager de projets sénior et d’Enterprise Support Account Manager



J’ai su m’adapter et m’investir dans différents domaines d’activités allant de l’industrie à la téléphonie mobile en passant par l’internet, le support informatique et la finance me permettant ainsi d’avoir une bonne faculté d’adaptation à divers environnements professionnels.



Ces diverses expériences me permettent aujourd'hui d'exercer le poste de Delevery Manager de la BU Finance IDF chez SODIFRANCE.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

Direction de projets

Evénementiel

Gestion de projet

golf

Informatique

Ingénieur

Internet

Management

Mobilité

Organisation

Télécommunication

TMA