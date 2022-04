Antoine FRIOT

En tant que sportif de haut niveau (tir à l’arc), j’ai intégré le programme « grande école » de l’Escp Europe en 2005.



Après un accord d’échange à Helsinki et l’obtention de ma spécialisation en finance d’entreprise, j’ai commencé ma carrière professionnelle en fusion et acquisition chez BNP Paribas à Paris (secteur de la chimie).

En 2010, j’abandonne le monde de la banque d’investissement pour entrer dans celui du conseil chez BearingPoint.



Après 3 ans de missions assez diverses (Expert financier dans la mise en place d’un PPP pour le ministère de la Finance de 700M€ // Déploiement de SAP au ministère de la Défense de l’intérieur et à la DGAC), je pars dans celui de l’industrie en intégrant l’équipe de contrôle de gestion de l’usine de Vaujours pour m'occuper du secteur des poudres et de la supply chain (380 personnes 90 M€ de couts.





Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

SAP SRM

SAP OFFICE

SAP Netweaver > SAP BW

SAP FI TR FM

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel