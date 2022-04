Antoine FROMENT

Intéressé par les concepts théoriques de la géographie, j'ai décidé d'investir mes années étudiantes dans les champs disciplinaires du développement territorial. J'ai eu la chance de rencontrer au cours de mon cursus universitaire un aménageur-développeur reconnu qui m'a transmis son intérêt dans la rationalisation et la mise en œuvre des politiques de développement local.



Après 8 années d'études, j'ai donc obtenu mes licences et masters dans divers domaines (géographie, sociologie, administration des entreprises, droits des collectivités) me permettant de conforter mon expertise dans les enjeux du développement économique à partir des mes compétences techniques, juridiques et institutionnelles, me permettant d'être le plus efficient possible.



Après 3 années comme chargé de mission en communauté de communes, je suis aujourd'hui chargé de l'offre foncière et immobilière destinée aux entreprises de l'agglomération du Pays de Dreux (78 communes - 115 000 hab.), du suivi administratif et technique de gestion ou de création des zones d'activités.



Mes compétences :

Développement Durable

Urbanisme

Développement économique

Management de projet

Aménagement du territoire

Marchés publics

Spanc

Gestion des déchets

Cartographie