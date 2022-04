Antoine GAILLARD

Coordination de projets socio-éducatifs :

• Préparation et animation de réunions

• Développement de partenariats et réseaux

• Définition d’une stratégie socio-éducative

• Développement de démarches participatives et transversales

• Recherche de financement et suivi budgétaire

• Développement de projets structurants (Diagnostic, rédaction, dispositif d’évaluation)

• Programmation artistique et culturelle



Animation d’activités socio-éducatives :

• Accueil et accompagnement du public dans des espaces dédiés (EPN, PIJ, Local Jeunes)

• Encadrement de groupes (séjours, sorties, etc.)

• Animation d’activités multimédia, culturelles et sportives

• Définition et évaluation des objectifs pédagogiques ;

• Mise en place d’actions partenariales

• Création d’outils et de supports pédagogiques

• Programmation d’activités



Communication :

• Création graphique (visuels, logos, charte)

• Maquettisme (plaquettes, affiches)

• Rédaction de communiqués de presse

• Animation site web et média sociaux

• Suivi de la chaîne graphique



Maintenance informatique :

• Déploiement logiciel et matériel

• Installation et paramétrage

• Maintenance et dépannage des systèmes et des réseaux

• Sécurisation des données

• Gestion de site web

• Formation interne

• Veille technologique







Mes compétences :

Recherche de partenaires

Communication visuelle

Animation de réunions

Coordination de projet

Animation socioculturelle

Bureautique

Maintenance informatique

Animation Multimédia

Action Culturelle

Communication

Informatique

Coordination

Empowerment

Assistance Hotline