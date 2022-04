Antoine GARAUD

Je suis responsable d'un groupe d'ingénieurs et de techniciens sur des maîtrises d'oeuvre complètes dans le domaine des réseaux de distribution électrique BT et HTA sur une activité que j'ai développé dans mon entreprise durant ces dernières années .



J'ai également des connaissances des réseaux électriques HTB souterrains, gaz, téléphonie, vidéo.



Je maîtrise les normes liées aux réseaux de distribution électriques (NFC14-100, NFC13-100, NFC11-001…) et à la pose de réseaux souterrains (NFP98-331/332, arrêtés techniques de 2001, guide SERTA…).



Mes compétences :

Distribution

Electricité

Management

Manager