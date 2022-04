Antoine GARAUDE

Responsable Efficacité commerciale (SFE)



Excellence commerciale:

- Réorganisation et redimensionnement des forces de vente

- Analyse des potentiels marchés (ICOMED, GERS, IMS, données internes)

- Proposition des objectifs annuels des forces commerciales.

- Mise en place du ciblage

- Mise en place du reporting commercial et des tableaux de bord et indicateurs (outils: Business Objects, Teams, Microsoft Dynamics, Movex)

- Analyse de la performance et recommandations auprès des directions opérationnelles (marketing, ventes, direction générale)

- Refonte du plan de primes des équipes de commerciaux (35 personnes)



- Outil CRM:

- Chef de projet pour déploiement du nouvel outil CRM (Microsoft Dynamics), formation des forces de vente au nouvel outil

- Responsable de la maintenance évolutive sur les outils CRM et relations Patients (proposition et développement de nouvelles fonctionnalités)



- Membre du comité de direction de Dinno Santé

- Coordinateur de projets transverses





Mes compétences :

Chimie

Chimie organique

Produits techniques

Santé

travail en laboratoire

Vente

Vente de produits

Développement commercial