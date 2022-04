Antoine GARREAU

Suite à une alternance d'une durée de 13 mois dans un société industrielle (SAFT), je me destine au métier de contrôleur de gestion (axé si possible système d'information).

Profitant de cette expérience enrichissante et formatrice, je souhaite dorénavant m'orienter dans le contrôle de gestion de gestion des services (banque/assurance principalement).

Cependant, je reste disponible pour toutes opportunités dans le secteur industriel.

Je suis bien évidemment mobile à travers toute la France.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à venir me contacter! Cela sera avec plaisir d'échanger avec vous!



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing produit

Assurance

Marketing stratégique

Conception de produit

Mix Marketing

Gestion budgétaire

Comptabilité générale

Comptabilité fournisseurs

TVA

Comptabilité clients

Microsoft Office

Contrôle de gestion

Budgétisation

Optimisation des process

Système d'information

Reporting

Gestion de projet

Logistique

Comptabilité analytique

Contrôle interne