Antoine GARCIER

Conseil auprès des entreprises du secteur énergétique, réalisation de missions liées à l'ouverture des marchés de l’énergie autour de trois grands thèmes :

- Réalisation d’études économiques et d’investissement et définition de stratégie d’approvisionnement pour des entreprises du secteur énergétique

- Adaptation des opérateurs gaziers et des électriciens ainsi que des régulateurs au nouveau contexte concurrentiel et réglementaire et structuration des marchés libéralisés

- Définition de stratégies marketing pour des opérateurs électriques et gaziers, réalisation d’études de marché et structuration d’offres commerciales