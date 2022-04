Antoine GARRIGUES

Ingénieur en Informatique, je me suis spécialisé dans le domaine du PLM. Après un stage de fin d'études chez Oracle, une première expérience pour Areva, j'entre au service de PCO pour approfondir mes connaissances techniques et fonctionnelles sur le domaine. J'oeuvre ensuite au sein de la DSI de STX Europe (ex Chantiers de l'Atlantique) où une refonte totale de la cartographie du SI est lancée (CAO/PLM/ERP). L'énergie est notre avenir, et je rejoins GRTGaz pour une mission de pilotage de MCO.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projets

Enseignement

Construction navale

PLM

Teamcenter

CAO

ERP

SAP