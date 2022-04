Antoine GASNET

Ma formation se compose à parts égales de connaissances dans les domaines juridiques et environnementaux. Cette double compétence me permet d'avoir la capacité d'adaptation indispensable dans les métiers de l'environnement.



Mes compétences :

Gestion de l’environnement à l’échelle des paysage

Evaluation des écosystèmes

Restauration des écosystèmes

Utilisation des ressources des bassins versants

Pollution remédiation

Droit de l’environnement

Droit de l’urbanisme

Veille réglementaire

Régime des ICPE

Sociologie de la négociation

Animation de projets et territoires

Communication

Management QSE

Marchés publics

SIG

Environnement

Droit