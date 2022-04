Antoine GATIGNOL

Tout au long de ma carrière j'ai acquis une expertise dans les domaines de la gestion de réseau de distribution et d'équipe commerciale ainsi que du développement des ventes, du marketing opérationnel et de la gestion de projet.

Les personnes qui me connaissent reconnaîtraient probablement mes qualités d'adaptation et de relations humaines.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Animation commerciale

Gestion de réseaux de vente

Marketing opérationnel