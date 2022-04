Antoine GAUTIER

Pour parler un peu de mon parcours professionnel, il faut remonter à mes 16ans ou j'ai commencé à travailler par besoin et ce qui impliquait de trouver tout ce qu'il était possible hormis la mécanique automobile que je n'affectionnais pas particulièrement.

J'ai donc jusqu'en 2009, eu un parcours un peu atypique mélant différents emplois (agriculture, bâtiment, usine...) et voyage (Chine 1an).

Sorti de formation "attaché commercial" en 2009, j'ai commencé à éxercer ce métier pour l'entreprise "FONCIA immobilier", qui m'a formé en tant que consultant immobilier et financier. Fort de cette expérience, Je suis actuellement négociateur pour l'office notarial de CHALLANS (place du champ de foire), depuis janvier 2011 seul négociateur depuis mars 2013.



