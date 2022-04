Antoine GEFFLOT

Intéressé par les technologies opensource, je me suis d'abord tourné vers java puis vers les concepts client/server de J2EE. Depuis 2007 j'ai pris en main le langage python (et le framework django) et ainsi rencontré une communauté vraiment riche. Je suis intimement convaincu que l'open source est un moyen rapide et sûr pour les entreprises d'obtenir des logiciels de qualité.



En parallèle de cela, j'ai monté une équipe de développement applicatif avec laquelle j'ai pu mettre en oeuvre des concepts issues des méthodes Agile tels que l'amélioration continue, point incontournable à mon sens aujourd'hui. Cette volonté d'amélioration m'a amené à mettre en place plusieurs éléments tels qu'un serveur jenkins pour automatiser les tests, de la documentation au format sphinx, etc..



J'occupe, en plus de mes fonctions de chefs d'équipe, le rôle de coach/formateur agile où j'accompagne la transition des équipes produits vers l'agilité et dans l'amélioration de leurs pratiques agile ainsi que dans l'aide à l'émergence de solution aux problèmes rencontrés.



Mes compétences :

Python

Management d'équipe

JavaScript/Ajax

Team Building and Leadership

Redmine

Django

WEB

Java/j2ee

Eclipse

Subversion

Jenkins

Test unitaire

JQuery

Agile Scrum

Méthode agile

Informatique