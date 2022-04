Antoine GENTIL

J'ai suivi un cursus double diplôme entre la France (EPSCI-ESSEC BBA) et la Chine (Tongji University, Shanghai).



Je me suis ensuite spécialisé en entrepreneuriat à ESCP Europe.



Suite à mon mastère j'ai créé la société Baby-speaking qui devenue Speaking-agency. Nous proposons des services de garde d'enfants en langues étrangères ainsi que des cours de langues à domicile avec des intervenants natifs de la langue choisie.

Nous avons développé notre propre méthode d'apprentissage au contact d'une expert en acquisition du langage : Maria Kihlstedt, psycholinguiste (Paris X-CNRS).



Nos prestations sont disponibles à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes et Toulouse.



Plus d'informations sur http://www.speaking-agency.com et http://www.baby-speaking.fr



