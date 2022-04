Antoine GERMAIN

Avocat au Barreau de Paris, j’ai prêté serment en 2000 après l’obtention d’un DJCE – DESS de droit des affaires et après avoir travaillé au poste d’expansion économique du Consulat français de Miami.



Ancien collaborateur de Linklaters puis d’Ayache Salama & Associés, j’ai acquis une expérience à la fois en matière de conseil et de contentieux et exerce indifféremment mon activité en français et en anglais.



Je traite avec mon équipe toutes opérations liées au droit des affaires et notamment :



- M&A (audits et négociations dans le cadre de rapprochements d’entreprises, private equity, LBO, levée de fonds, restructurations capitalistiques et financements…)

- Contrats commerciaux (négociation et élaboration de contrats de distribution, contrats de prestations de services, contrats d’agents commerciaux, baux commerciaux, conditions générales de vente…)



J’interviens également en matière pré-contentieuse et contentieuse (tant devant les juridictions françaises de droit commun que des instances arbitrales) sur des dossiers liés au droit des affaires et en particulier :



- Négociations d’accords transactionnels (départ de dirigeants, sortie d’actionnaires…)

- Contentieux dirigeants / actionnaires

- Contentieux post acquisition

- Rupture de relations commerciales

- Droit pénal des affaires



Mes compétences :

Commerciales

Contentieux

Dynamisme

Entrepreneur

Négociation

Relations commerciales

Ténacité