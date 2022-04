Francis NOGUÉ

Après avoir exercé pendant dix ans au sein de différents cabinets d'avocats bordelais et parisiens spécialisés en Droit des Affaires, j'ai souhaité fonder ma propre structure au début de l'année 2009 et mettre mon expérience non seulement au profit des sociétés elles-mêmes, mais également à celui des particuliers tant en ce qui concerne la préservation des intérêts des dirigeants que celle des associés minoritaires.



Le Cabinet Arguin, intervient ainsi notamment pour une clientèle de sociétés actives dans les secteurs de la domotique, de la restauration (CHR), le la santé, des biotechnologies, de la musique et de l'audiovisuel, du conseil en ressources humaines, du conseil en patrimoine, de l'évènementiel et des sports de glisse.



Mais dans la mesure où vie privée et vie des affaires sont intimement liées et parce qu’il est alors beaucoup plus facile d’avoir en face de soi un seul interlocuteur de confiance, le Cabinet ARGUIN a décidé de s’associer et de s’adjoindre les compétences de la SCP CIRIER & ASSOCIÉS (http://www.cirier.multijuris.org/ ), société d’avocats inscrite au Barreau de La Roche-sur-Yon, qui intervient notamment dans les domaines du droit des personnes et de la famille (divorce / responsabilité / préjudice aux victimes), du droit social, ainsi que du droit pénal (correctionnel et assises).



