Antoine GESLIN

Coordination et Accueillant sur un Lieu d'Accueil Enfant Parent



Action Collective Famille :

- Pilotage du projet ACF du Centre Social

- Coordination d'équipe

- Gestion de l'espace famille (animation et coordination de l'espace famille)

- Animations et sorties familiales (référent des sorties familiales et vacances familiales)

- Animation d'ateliers Parent-Enfant

- Accompagnement individuel ou collectif des familles dans leur quotidien



Accompagnement social et professionnel de publics spécifiques:

- Accompagnement social et professionnel (demandeurs d'emploi, bénéficiaire du RSA, travailleur handicapé, jeunes en insertion)

- Diagnostic de situation

- Travailler sur des problématiques (santé, logement, insertion, addictions, ...)

- Travailler su la mobilité

- Animation d'ateliers divers (cuisine, TRE, valorisation de soi, communication)

- Monter des projets collectifs avec les bénéficiaires



Compétences en formation professionnelle :

- Coordination de dispositif de formation

- Animer des réunions d'équipe

- Management d'équipe

- Animer des comités de pilotage

- Création d'outil pédagogique Économie Sociale Familiale

- Animer des séquences pédagogiques de formation

- Effectuer des bilans d'action auprès des partenaires



Mes compétences :

Formateur

Coordination de projets

Animation de réunions

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Accompagnement de projet

Microsoft Office

Management