Antoine GHILARDI

Après un DUT en Bioinformatique et un Master 2 en Management, Biotechnologie et Bioindustrie à l’école ESIEE Management, complété par un stage et une année d'alternance chez VWR Internationnal dans le service Marketing puis dans le service de Téléventes, j'ai rejoinds la société Abbott Informatics France, éditeur et intégrateur de STARLIMS (logiciel LIMS de gestion des données en laboratoire de qualité et de R&D) en tant qu'Ingénieur d'Affaires.

Je suis en charge de la commercialisation de STARLIMS et des modules associés (BI, GED, Cahier de labo) pour l'ensemble de la France et des pays francophones.

Objectif de vente : 600k€



Mes compétences :

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Logiciel CRM

Suivi clientèle

Microsoft PowerPoint

Organisation évènements

Offre commerciale

Anglais

Démonstration fonctionnelle

Réponses aux Cahiers des charges : réponses techni