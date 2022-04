Antoine GIBOIRE,

Né le 19 Avril 1986 à Rennes (35)

J'ai réalisé mes études à l'université de Rennes 1 (Beaulieu) pour obtenir ma licence d'ingénierie Mécanique.

Le milieu professionnel étant trop mis de coté dans ce cursus, j'ai décidé en 2009 d'intégrer le master C2MAO par apprentissage à l'université de Valenciennes avec l'entreprise OXYLANE.

Le master C2MAO (Conception et Calculs Mécaniques Assistés par Ordinateur) me permet aujourd'hui d'assurer les fonctions d'Ingénieur calcul et de responsable de la charge d'une équipe de concepteurs au sein du groupe Decathlon.



Mes compétences :

Calcul mécanique

Éléments finis

Mécanique

Methodes

Méthodes numériques

Optimisation

Méthode des éléments finis

CAO

Ingénierie

Sport

Gestion de projet

Nx

CATIA

AutoDesk