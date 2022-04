Antoine GOBERT

Étudiant en deuxième année de DUT Génie Biologie dans le secteur de l’agroalimentaire. Secteur qui me passionne tout particulièrement. Ma curiosité pour les sciences et mon dynamisme font de moi un technicien aguerri.

Actuellement en recherche de stage dans ce secteur.



Je m’intéresse aussi à l’animation en tant que titulaire du BAFA je travail depuis 4 ans chaque d’été dans un centre de Loisirs ce qui m’a permis d’avoir une première approche dans le monde du travail et d’acquérir différentes qualités telle que l’organisation, le travail de groupe, être responsable et l’écoute.





Mes compétences :

Animation

Travail en équipe

ISO 900X Standard