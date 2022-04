Antoine GODBERT

La curiosité n'est jamais un vilain défaut et l'esprit épicurien est un bon guide pour tracer des routes concrètes et efficaces dans un monde dont les bouleversements constituent un chance plutôt qu'un facteur d'effroi.

Esprit sans frontières, je recherche des défis de management public ou privé pour rendre service à celles et ceux qui veulent créer de la valeur ajoutée originale, tant mercantile qu'intellectuelle.

And If you are not narrow-minded, I am sure we can build a new world together...





Mes compétences :

Pédagogue