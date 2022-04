Antoine GONTHIER

Financière Eiffel est une société spécialisée dans l’ingénierie patrimoniale dédiée auprès d’investisseurs privés et d’entreprises. Au cœur de notre démarche se place une stratégie constante : assurer auprès d’investisseurs un service de proximité qui a pour objectif de construire, accroître, dynamiser, protéger et transmettre leur patrimoine.



Nos domaines de compétence



1) Ingénierie patrimoniale consistant en une gestion personnalisée dans le cadre juridique et fiscal le plus approprié, qui s’appuie sur des professionnels expérimentés pour accompagner durablement la protection, le développement et la transmission du patrimoine de nos clients.



2) Une offre de crédits patrimoniaux (structuration de crédits, financement d’acquisition et crédits hypothécaires) destinée à accompagner les développements des actifs de nos clients.



3) Le conseil en création de produits structurés (produits à capital garanti, taux garantis, fonds dédiés…) autant auprès d’investisseurs privés que d’entreprises.



4) L’optimisation fiscale de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune et de l’impôt des sociétés.



Pour compléter nos compétences, nous faisons appel à notre réseau de partenaires choisis parmi les meilleurs dans leur domaine.



