Madame, Monsieur





Je me permets de vous proposer ma candidature au poste de « Technicien de maintenance en électronique » dont le descriptif correspond à ma formation initiale.



Mes précédentes expériences en tant que technicien produits « blancs, bruns » m'ont permis de réaliser des travaux de recherche, remplacer des pièces d'appareils bruns ( lecteur cd, dalles et cartes de télévision), de résoudre des pannes, de remplir des comptes rendus d'activités, développer mon sens relationnel auprès des clients ( contact par téléphone et à domicile ), travailler en autonomie, organiser mon travail en fonction d'un planning donné.



Pendant mes stages j'ai aussi proposé des devis de réparation au client et avec son accord commandé et installé les nouvelles pièces.



J'aimerais intégrer votre entreprise afin de mettre à profit et de valoriser mes connaissances acquises.



Je souhaite vivement vous rencontrer pour vous exprimer mes motivations, et dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur l'expression de mes sentiments respectueux.



Antoine Gourlain



Mes compétences :

Contact avec Client

Service après vente

Lecture de plan

Câblage.Industrie

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Traduction anglais français

Oscilloscopes

OpenOffice