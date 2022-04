Antoine GRAMMATICO

Depuis 2001, l'activité de SERFI Patrimoine repose sur l'analyse et la sélection de produits d'épargne, principalement dans les actifs tangibles et immobiliers. Placements qui répondent aux préoccupations d’aujourd’hui mais qui puissent également accompagner des projets de vie car c’est le temps qui confirme les vraies valeurs.



Avec divers partenaires expérimentés, nous sélectionnons des Solutions d'Épargne, de Retraite, Fiscales et Immobilières innovantes, fiables et performantes auprès d'établissements spécialisés et réputés. Nous travaillons pour le compte, et au profit, d'une clientèle d'investisseurs privés et professionnels, disposant de quelques milliers d'euros ou plus fortunés, souhaitant investir des montants importants.



Au cas par cas, nous sommes en capacité de proposer des produits financiers sur-mesure : fonds fermés dédiés, foncières personnelles, produits structurés, contrats d'assurance vie en gestion privée, ... Nous proposons également un accompagnement patrimonial global au travers de nos partenaires Conseils en Gestion de Patrimoine ainsi que de multiples sources d'information mises à jour en temps réel.







Mes compétences :

Défiscalisation

Épargne retraite

Prevoyance

Fiscalité patrimoniale

Actif immobilier

Transmission de patrimoine