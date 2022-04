Antoine GRIMBERT

Diplômé d'un Master "Management des Systèmes d'information" obtenu à Toulouse Business School (ex ESC Toulouse) je suis actuellement RSI en temps partagé chez INSITU pour le compte d'Aerospace Valley.



J'ai suivi cette formation afin d'enrichir mon panel de compétences SI et de me permettre de valider par un diplôme mon expérience professionnelle dans le management (5 ans de management d'une filiale de 35 personnes et 3 ans team leader).



Je dispose ainsi d'un profil de "jeune" diplômé avec une expérience professionnelle significative.



Ces nouvelles compétences couplées à ma vision systémique de l'entreprise, que j'ai pu acquérir au travers de mon expérience, me permettent notamment de :

- Conduire des projets transversaux

- Manager des équipes

- Concevoir, développer, intégrer, piloter le système d’information en intégrant les problématiques managériales et organisationnelles

- Aider à aligner la stratégie SI sur celle de l'entreprise

- Conseiller sur l'ensemble de ces sujets



Mes compétences :

Audit

Community management

Visual Basic for Applications

SGBD

SCM

Risk Management

Microsoft Office

Microsoft Excel

ITIL

Customer Relationship Management

Business Intelligence

PowerPivot

Ecm

Management

Microsoft Project

ERP

Microsoft Visio

Gestion de projet

Système d'information

Adaptabilité