Francois DEBLY

Coach professionnel certifié ICF-PCC, superviseur de coachs, certifié Process Communication Model(C)



Lorsque le manager prend conscience de ses atouts, de ses failles, de ses comportements, il peut alors regarder les évènements différemment. Pour quoi faire ? Pour dépasser un plafond de verre, celui qui sépare les managers métiers des managers de linvisible. Un manager de linvisible est capable de prendre en compte des signaux faibles et des informations invisibles afin dagir au bon endroit : nature des relations entre personnes, émotions en jeu, vision systémique des situations, et même les transferts et processus parallèles. Cette nouvelle paire de lunettes qui lui fait voir des phénomènes inconnus pour les autres, lui permet de développer une puissance managériale à la fois efficace et bienveillante.



Dans loptique de développer ces aptitudes et dendosser ces nouvelles lunettes, je vous propose un travail de découverte et de dévoilement de vos propres mécanismes de fonctionnement, puis des ressorts des comportements des autres.



