Antoine GROSSET-JANIN

✔️ Passionné par l’innovation, le marketing et les nouveaux usages permis par le digital (web, mobile,objets connectés), j’évolue depuis 10 ans dans des fonctions Marketing avec en ligne de mire la création de valeurs pour l’entreprise et le client.

✔️ Ma mission principale aujourd’hui est de contribuer à faire grandir la marque UCAR au national, son réseau de franchise, et réussir le virage de la digitalisation des services de location dans la proximité. (Transparence, économie de partage, automatic renting, tout compris…)

✔️ Mon terrain de jeu favori ? La grosse PME innovante en croissance ou la filiale d’un grand groupe

✔️ Mon secteur de prédilection ? L’assurance sans doute. J’aime sa technicité et sa complexité, mais je m'épanouie également dans d'autres secteurs.



Mes compétences :

Assurance

Marketing opérationnel

Hardware

Cms

Excel

BtoB

Informatique

Web

Service

Marketing

Études marketing

Marketing stratégique

CRM analytique

eCommerce

tarification Management

Customer Relationship Management