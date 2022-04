Antoine GUEDAS

Comptant plus de 15 ans d’expériences dans le domaine de l’informatique, je possède un vaste savoir-faire sur les problématiques de gouvernance, de pilotage et d’accompagnement de projet IT.

Responsable des engagements de CGI envers nos clients, je suis particulièrement attentif à établir une relation gagnant-gagnant, où chaque acteur (client, CGI, collaborateur client ou collaborateur CGI) trouve son intérêt.

J’assure de plus une fonction de manager RH basée sur l’accompagnement, la montée en compétences des collaborateurs décorrélée du management projet.





Mes compétences :

Système d'information

Management

Animation d'équipe