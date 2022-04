Antoine GUERDER

Au sein des entreprises qui m'ont faites confiance j'ai eu la tâche de comprendre, d'analyser et de retranscrire par le design l'essence de la/les marques qui m'ont été confiées.

J'ai la volonté d'être à la pointe de la technique et du design en me tenant au courant des actualités.

Étant passionné par le métier, je fais profiter l'entreprise de mes compétences, de ma bonne humeur et de l'immense intérêt que je porte à la création.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Graphisme

Création

Design

Adobe Illustrator

SolidWorks

Rhino3d

3d

CAO

Illustration

DAO

2D