Antoine GUERLOU

Jeune ingénieur industriel, j'ai une bonne connaissance technique suite à mon expérience en calcul de structure en aéronautique. Lors de ma dernière expérience chez Ortec en tant que chargé d'affaire, j'ai développé mon sens de la gestion, avec la prise en charge de l'organisation des chantiers depuis l'appel d'offre, jusqu'à la réalisation. La gestion globale comprenait le budget, ce qui m'a permis d'affiner mon sens des affaires suite à des négociations avec les sous-traitants afin de réduire les coûts de production. Mon parcours extra scolaire avec des expériences estivales en tant qu'ouvrier en maçonnerie m'a donné le goût du terrain et du dynamisme. J'ai une facilité d'adaptation suite à mes expériences à l'internationale, ainsi ma mobilité me donnes l'opportunité de placer l'intérêt du poste avant sa situation géographique.



Mes compétences :

Gestion de projet

RDM6

Mécanique

C

5S

Logistique

Gantt

Catia

AutoCAD LT

Visual Basic

Microsoft Project

Ansys workbench

Kanban

ProEngineer