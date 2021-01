Antoine GUIBERT

Mon projet: la reprise d'une entreprise industrielle de transformation ou de service en Rhône Alpes, B to B, à potentiel de croissance sur le marché français et à l'exportation.



Spécialisation: 30 ans de management d'activités opérationnelles au service des clients et des marchés dans les métiers de la conception, de l'industrialisation, production et gestion logistique faite d'expertise processus et flux. Acteur averti dans la réflexion et dans la mise en oeuvre en équipe de la conduite du changement en environnement PME ou ETI.



Une conviction: développer la capacité d'entreprise "apprenante", centrée sur les hommes et les femmes, est un moteur principal d'une expertise et d'une compétitivité pérennes.



Focused in acquiring a small / medium size Cie, located in Rhône Alpes territory.

To achieve it: 30 years’ management experience in operations within major industrials companies aiming customer highest satisfaction, setting growing strategies, facing a lot of product innovations, production change programs & dealing major WCM quality improvment plan, installing transverse Supply Chain organisation, and infusing sustainable strategies.



Mes compétences :

Automobile

Développement durable

Innovation

Innovation produit

Lean

Pilotage

Pilotage du changement

Polyvalence

Process

Systémique

Conduite du changement

Reprise d'entreprise