Antoine GUIGNIER

Je suis directeur de G2Développement, société d'édition logicielle dans le domaine du Pilotage et du Management Intégré des activités et des performances (solution APIA système,Array ), que j'ai créée en 2003.



Auparavant, j'ai travaillé pendant 10 ans chez chez THALES Engineering comme consultant/chef de projet.



J'ai commencé ma carrière dans des filiales de Suez travaillant dans le domaine de l'eau et des déchets (Novergie, SITA, Safege).



Actuellement, je suis membre du comité environnement de SGS ICS et intervenant à l'Ecole Centrale Paris.



Mes compétences :

Qualité

Management

Sécurité

Environnement