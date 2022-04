Curieux et obstiné, le mot impossible n'existe pas dans mon vocabulaire. Difficile, souvent; mais possible, tout le temps est ma "philosophie".



Au travers de mes expériences acquises dans la conduite d'importants projets travaux neufs au sein de l'industrie métallurgique, j'ai appris à écouter, synthétiser et faire réaliser des installations industrielles complexes.



De formation généraliste,j'ai développé une facilité à communiquer, comprendre et échanger avec l'ensemble des experts techniques métiers du monde industriel.



Mon goût pour le management opérationnel et mes qualités relationnelles développées avec mon réseau de fournisseur m'ont permis de mûrir et concrétiser des solutions techniques complexes dans le respect des contraintes temporelles et budgétaires.



Pour en savoir plus:

http://www.antoine-guillemont.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Investissement

Conduite du changement

Coordination de travaux

Relation fournisseurs

Analyser les besoins et définir les objectifs

Cahier des charges

Coordination technique

Management opérationnel

Google Sketchup