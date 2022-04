Antoine GUILLON

Développeur freelance.



Gestion de projet et lead programmeur dans le domaine du développement de logiciels et outils, librairies temps réel (affichage 2d, 3d, codec vidéo...) et jeux vidéos.

Programmation: C, C++, Java, Python, Assembleur, Basic, Gel (langage propriétaire).

Environnement: Linux, Mac, Windows, iOS, Android...

Outils: CodeBlocks, Visual Studio, Eclipse, Netbeans, Codewarrior, Gcc, SVN, Mercurial, OpenOffice...



Mes compétences :

Android

Assembleur

developpeur logiciel

Education

imagerie

iOS

iPad

iPhone

JAVA

Javascript

Jeu vidéo

Linux

Mac

Mac & PC

Mobile

Multimedia

Opengl

programmeur

Python

Video