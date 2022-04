Antoine GUILLOT

Depuis 20 ans dans la distribution professionnelle BtoB j’ai développé une expérience complète des fonctions vente marketing et achats :

- Aguerri à l'animation de réseau d'agence, de forte de vente et de lignes produits dans une optique de développement du CA et de la marge, j'ai aussi une expérience dan la mise en place de CRM et de projet pricing

- Expert en négociations achats dans un contexte à forts enjeux : fournisseurs stratégiques, produits à cours, création de plateforme logistiques

- Grande expérience en gestion des projets d’optimisation de l’offre magasins : constitution, entretien et communication de l’offre dans un objectifs de densification et d’amélioration de la rentabilité : comment conserver un rôle clés à nos magasins à l’heure du numérique ?

- Maîtrise des enjeux de pricing achats et ventes : de l’intégration des contraintes de couts de plateformes jusqu’à la détermination des prix de ventes pro et particuliers dans un contexte multicanal



Mes compétences :

Gestion de projet

Category management

Négociation achats

Budgets & Budgeting

Product Development

Front Office

Microsoft Office

SAP