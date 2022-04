Antoine GUIONY

Issu d'une formation complète, je possède la capacité à m'intégrer, à m'adapter et à travailler en équipe.

Mon passé de sportif de bon niveau m'a également permis d'acquérir la capacité à me remettre en question quotidiennement, d'aller de l'avant et de ne rien lâcher.

Je possède une forte connaissance de l'univers de la communication et négocier, écouter et convaincre font parti de mon quotidien.

La relation commerciale ainsi que le contact client me permettent de m'épanouir et je suis une personne impliquée dans mon travail.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Développement commercial

Communication

Relations clients

Marketing stratégique

Force de proposition

Adaptabilité

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel