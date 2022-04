Antoine HAGER

Diplômé d'un Master 2 à l'IMMD de Roubaix, spécialisé dans le management et le marketing, j’ai récemment terminé une période d'apprentissage chez Décathlon, en qualité de responsable univers sur l'univers fitness.



Impliqué, créatif et rigoureux dans les missions qui me sont confiées, le management me passionne. De formation spécialisée dans la grande distribution, mes compétences s’axent, notamment, sur l'humain, la gestion, la logistique ainsi que le commerce.



Passionné de sports tels que football et fitness, je recherche le travail en équipe. L'alliance de ces sports m'a permis d'acquérir un comportement de leadership.



Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire. En attente de vous rencontrer...



Mes compétences :

Management d'équipe

Commerce

Gestion

Ressources humaines

Leadership

Stratégie

Microsoft Office

Adobe Photoshop