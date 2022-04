Antoine HARATYK

Mes principales compétences :



MANAGEMENT & GESTION

Gestion de projets

Management d’équipe

Analyse financière

Management des processus

Aide à la décision, mise en place de tableaux de bord

Travail d’équipe





COMMUNICATION

Lobbying, gestion et développement de réseau

Relations presse, Interventions médias

Organisation de séminaires nationaux

Dialogue avec les différents niveaux hiérarchiques





FORMATION

Elaboration de plans de formation, et de développement

Animation de séminaires de formation

Conception de formations





SAVOIR-ETRE

Prise d’initiative

Autonomie, gestion des priorités

Logique, bon sens, esprit critique

Mobilité et adaptabilité

Ecoute, relationnel, prise de parole en public

Pédagogie



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Education

Formation

Gestion de projets

Loisirs

Management

Sport

Tourisme