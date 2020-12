Antoine HEIM

Aujourd’hui responsable V&V, je cumule 3 ans d’expériences en validation, conception et suivi de développement de fonctions dans le secteur de l’aéronautique. Mes 3 principales compétences sont :



- La validation : J’ai validé 12 standards de calculateurs sur simulateur ou banc d’essais sur 3 avions (A320, A330, ATR72) et dans 3 systèmes ATA différents (Commandes de vol, pilote automatique et affichage cockpit).



- Un socle en V&V : En tant que responsable V&V, je conçois l’architecture système, fais le suivi de l’intégration de la fonction, vérifie le besoin avec les pilotes d’essai et supervise les anomalies avec le labo.



- Une maîtrise du cycle en V : Mes travaux en conception et architecture système, en validation et rédaction de documentation technique en vue de certifier une fonction me permettent d'appréhender les process Airbus.