Julien LIVET

Je travaille actuellement à l'IRT Jules Verne comme ingénieur robotique en recherche et développement sur la thématique du soudage et de la fabrication additive, notamment dans les secteurs navals et aéronautiques.



J'ai travaillé comme ingénieur robotique à Gébé2 Productique, intégrateur de cellules robotisées dans les secteurs de l'agroalimentaire, des composites et de l'industrie générale. Mon travail jusqu'à fin décembre 2015 était principalement orienté sur le développement de cellules d'usinage. De janvier 2016 à décembre 2017, je me suis occupé de réaliser des essais pour des études de faisabilité et j'ai la charge de développer et d'exploiter une cellule R&D comportant un robot Kuka SE (double encodage) et trois axes externes : un rail, un plateau et un vireur. J'ai suivi en mars 2016 une formation sur le LBR Iiwa, le robot collaboratif Kuka.



De part ma formation ingénieur ENSMM et mon parcours personnel, mes compétences sont orientées sur la robotique et la mécatronique avec les thématiques qui en découlent (mécanique, informatique...).



Pour consolider mon projet, j'ai fait un stage chez Manitou à Ancenis dans le Pôle Méthode Mâts de septembre 2012 à janvier 2013. J'ai eu pour mission d'étudier un projet d'affichage dynamique de suivi de production dans l'atelier des productions de mâts. Cette première expérience en entreprise m'a permis de découvrir le monde de l'entreprise côté production.



J'ai également travaillé en 2012-2013 pour Zodiac Precilec à Auxerre via le µConseil, junior-entreprise de l'ENSMM, sur la réécriture d'un programme informatique Basic 4.0 en C++.



En 2014, j'ai été stagiaire à Gébé2 Productique comme roboticien pour valider mon cursus d'ingénieur. Mon travail a consisté à simuler des cellules robotiques industrielles pour valider l'environnement CAO et calculer des temps de cycle. J'ai eu l'occasion de mettre en place quelques tests.



En 2015, j'ai effectué un stage de master M2E2 à l'IUT de Nantes cohabilité par l'UFC dont le sujet portait sur l'étude de ponçage robotisé autonome et intelligent avec le robot UR5 de la société Universal Robots.



Je sais me servir d'outils CAO tels Pro-Engineer et Solidworks, d'outils bureautique et de calcul tels la suite LibreOffice, Mathlab et Simulink, ainsi que d'outils informatiques avec Linux (bash) et en C, C++ et Basic avec QtCreator, CodeBlocks et Just Basic.



J'ai des connaissances en mécanique générale, mécanique des milieux continus, automatique et robotique. Je possède un bon niveau anglais et en espagnol.



Je suis capable de m'organiser et de m'investir dans un projet. Je suis sérieux et patient, à l'écoute des autres. Je suis aussi ambitieux et curieux.



Mes compétences :

Mécanique

Robotique

Programmation informatique

Automatique